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7旬婦醫院就診卻找不到丈夫 坐路邊吹風2小時警助團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名7旬老婦人昨天在丈夫陪同下看醫生，由於醫院人潮眾多，兩人前往停車時遭人群沖散，婦人生病體力不支，又沒帶手機、身無分文，便坐在停車場車道邊等候近2小時，直到醫院駐警發現異常報案，才被警方帶回派出所安置、喝茶暖身，最後在警方協助下聯繫到丈夫，兩人終於團圓。

龜山警分局指出，昨天18時50分大華派出所警員戴翊玹、蔡依孟、實習生唐詩閔執行巡邏勤務，獲報長庚醫院停車場有民眾需要協助，趕到現場發現陳姓婦人（70歲）坐在停車場車道邊椅子上。

員警上前關心。陳婦表示，自己與丈夫自八德區住處前來接受內科治療，就診後夫妻一起至復健大樓對面立體停車場取車，過程中兩人被院內人潮沖散，由於身上沒帶手機及現金，又因天冷、剛接受完治療感到疲憊，便在停車場等了2小時，但仍未見到丈夫蹤影。

員警聽完，先將陳婦帶回派出所安置休息，並提供熱茶暖身；由於陳婦忘記丈夫電話，員警也利用警政系統協助聯繫，丈夫劉先生隨後趕到派出所。

劉男表示，發現妻子走失時，非常擔心妻子體虛會有差錯，在院區內四處尋找近2小時，沒想到妻子會走到停車場等候，非常感謝員警幫助將她護送到派出所休息。

警方呼籲大醫院看病人潮多，萬一走失莫驚慌向醫護人員、駐警、志工求助，利用院內廣播找到親人，千萬不要亂走以避免發生危險。

大華派出所員警將陳婦接回所內，協助聯繫丈夫外，也奉上熱茶讓她暖身。圖／龜山分局提供
大華派出所員警將陳婦接回所內，協助聯繫丈夫外，也奉上熱茶讓她暖身。圖／龜山分局提供
陳姓婦人昨天下午就醫完體虛，又與丈夫走散，便在獨坐停車場2小時，被駐警發現並報案。記者楊湛華／翻攝
陳姓婦人昨天下午就醫完體虛，又與丈夫走散，便在獨坐停車場2小時，被駐警發現並報案。記者楊湛華／翻攝

停車場 醫護人員 長庚 桃園

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