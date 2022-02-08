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楠梓百慕達追撞事故 小貨車駕駛一度受困車內重傷送醫
高雄楠梓臨近楠陽陸橋的加昌路，今天下午發生一起追撞事故，一名60歲的男子駕駛小貨車行經該處，疑似遭後方另一輛小貨車追撞，推擠再撞上前方公車，導致車頭變形受困車內，警消獲報後前往協處，男駕駛救出後雙腿骨折，意識模糊目前仍在醫院搶救，詳細事故原因，仍待警方釐清。
這起事故發生於今天下午1時34分，小貨車駕駛行經加昌路，遭追撞後，又碰撞前方公車，駕駛因車頭變形受困車內，消防獲報後出動橋頭、楠梓及新興分隊共5車11人前往救援。
在搶救的過程中，駕駛不斷哀嚎，將受困的男駕駛救出時，雙腳骨折，意識模糊，隨即送往醫院搶救，後方的70歲女貨車駕駛則胸部疼痛，意識清楚；是否有酒駕情事仍待警方調查，詳細事故原因仍待釐清。
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