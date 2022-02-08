疑天冷燒柴取暖釀災 頭份工寮火警波及汽機車

苗栗縣消防局今天表示，頭份市一處宮廟旁工寮7日下午發生火警，除燒毀雜物間，也波及一旁停放的轎車及機車，初判疑為人員因天冷於室內燃燒木柴取暖釀災，所幸未造成傷亡。

苗栗縣消防局今天透過新聞稿呼籲，適逢冬季天氣寒冷，民眾若有取暖需求，切勿於室內燃燒柴火或木炭取暖，除了容易引燃周遭易燃物造成火災發生之外，於室內燃燒木柴等也可能造成一氧化碳中毒，切勿因一時取暖輕忽而釀成嚴重火災。

消防局指出，頭份市興隆里一處宮廟旁工寮7日下午傳出火警，宮廟人員試圖拿水桶接水滅火，但屋內堆放許多回收衣物，火舌迅速蔓延，消防人車獲報抵達現場時，工寮雜物間冒出大量濃煙並波及一旁自小客車陷入全面燃燒。

消防局表示，由於宮廟廣場有鐵皮屋頂，車輛燃燒產生濃煙及高熱難以散去，增加搶救困難度。

消防人員拉出3條水線約1小時後撲滅火勢，總計燃燒約20平方公尺雜物間，另燒毀自小客車、機車各1輛，幸無人員傷亡。

消防局表示，經勘查火場，初步研判因天冷，人員於室內燃燒木柴取暖不慎，引發火災；提醒民眾，冬天取暖務必注意安全，以免引發火警，得不償失。