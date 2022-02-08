聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮轎車自撞路邊燈桿成廢鐵釀二傷 疑天雨路滑釀禍
花蓮近日天氣陰雨綿綿，道路經常濕滑，今天1名張姓男子與凌姓友人開車南下，行經台9線250公里瑞北路段時，疑似因天雨路滑及車速過快，自撞安全島上的燈桿，車子被撞成廢鐵。其中凌姓乘客有顱內出血的症狀，傷勢較重，張男多處擦挫傷，已送醫治療，詳細車禍原因尚待警方釐清。
鳳林警分局指出，瑞穗分駐所於今早8點14分獲報車禍事故，警方趕赴現場後，看見1輛白色轎車衝上中央分隔島，車輛左後方因撞擊力道大而變形，零件散落一地，分隔島的燈桿也有擦撞痕跡。
經警消救援，車上2人都被救出，駕駛張男全身多處擦傷挫傷，由救護車送往玉里慈濟醫院救治，而凌姓乘客有顱內出血現象，已轉送至花蓮慈濟醫院治療。
鳳林警分局四組組長李信憲表示，警消到場時，張姓駕駛人意識清楚，酒測值為0，已完成事故現場測繪蒐證，將送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇事責任。初步研判事故現場因天雨路滑，加上當時車速太快，才會造成車輛失控衝上安全島。
警方指出，台9線瑞北段多為直線道路，許多駕駛人忍不住踩下油門飆速。呼籲行車時務必注意車前狀況，尤其大雨路面積水時，更必須放慢車速，以免發生「水漂現象」，造成車輛失控的意外事故，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言