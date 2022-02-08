花蓮轎車自撞路邊燈桿成廢鐵釀二傷 疑天雨路滑釀禍

花蓮近日天氣陰雨綿綿，道路經常濕滑，今天1名張姓男子與凌姓友人開車南下，行經台9線250公里瑞北路段時，疑似因天雨路滑及車速過快，自撞安全島上的燈桿，車子被撞成廢鐵。其中凌姓乘客有顱內出血的症狀，傷勢較重，張男多處擦挫傷，已送醫治療，詳細車禍原因尚待警方釐清。

鳳林警分局指出，瑞穗分駐所於今早8點14分獲報車禍事故，警方趕赴現場後，看見1輛白色轎車衝上中央分隔島，車輛左後方因撞擊力道大而變形，零件散落一地，分隔島的燈桿也有擦撞痕跡。

經警消救援，車上2人都被救出，駕駛張男全身多處擦傷挫傷，由救護車送往玉里慈濟醫院救治，而凌姓乘客有顱內出血現象，已轉送至花蓮慈濟醫院治療。

鳳林警分局四組組長李信憲表示，警消到場時，張姓駕駛人意識清楚，酒測值為0，已完成事故現場測繪蒐證，將送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇事責任。初步研判事故現場因天雨路滑，加上當時車速太快，才會造成車輛失控衝上安全島。