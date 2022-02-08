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影／糗！百萬轎車失控直衝海堤 卡階梯宛如「特技表演」險填海
高雄21歲蔡姓男子昨天傍晚，駕駛市值上百萬的白色BMW 525i轎車，疑路況不熟，行經茄萣區濱海路與民治路T字路口時，衝上濱海公路海堤階梯，所幸過程中，僅有車損，未造成傷亡；據了解，蔡男並無飲酒，但網友認為這此事故疑似兩車競速所致，至於是否涉及公共危險，警方仍在調查中。
湖內警分局茄萣分駐所昨天傍晚5時許，接獲民眾報案稱，有一輛白色BMW轎車衝上茄萣區濱海公路海堤階梯；警方到場時，車體仍卡在階梯上，因撞擊力道不小，導致階梯部分破損，車輛零件也遺落在一旁。
經查蔡男本身未受傷也無飲酒，他向警方供稱，因路況不熟，才會不慎把車開上海堤階梯。所幸，這起事故並未造成任何傷亡。車輛也於5時40分許進行移置，並於6時10分許排除。
事後目擊者將畫面PO網，引起網友熱議，紛紛留言表示，「只差沒有飛過去而已」、「特技表演秀」、「連樓梯也上去高手在人間」、「連走路上樓梯也懶」、「還好有堤防，否則就變填海了」。
但有網友認為，這起事故疑似兩車競速所致，在白色BMW轎車衝上階梯後，後有一輛粉紅色賓士車跟在後方，且事故當下，還短暫減速停留，對此，蔡男也說也該車互不認識，至於是否涉及公共危險，警方將會持續釐清。
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