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影／泰山三間大型家俱賣場遭火吞噬 燒毀千坪幸無人傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午近10時許，新北市泰山區新五路一段，一間大型鐵皮家俱賣場，突然竄出大量火煙。由於賣場內皆是易燃物品，火勢竄燒一發不可收拾。警消獲報出動大批人力到場搶救，但火勢飛快蔓延，當場燒毀3間千坪賣場，火勢在下午1時許撲滅，確切起火原因有待調查釐清。

經查證，今天上午9時58分，新北市泰山區新五路一段108號一家大型家俱賣場後方，突然竄出大量火煙，賣場旁怪手司機發現，趕緊拿起噴水槍欲趨前滅火，但火勢來的又猛又烈，只好退出火場打電話向消防局求救。

新北市消防局獲報，出動警、義消310員、各式搶救車輛85輛及1台履帶式滅火機器人趕抵，由於賣場內皆是易燃物品，火勢瞬間竄燒一發不可收拾。警消朝賣場四周灑水，仍無法阻隔惡火向旁延燒，一路波及另外兩間大型家具賣場。

火勢直到下午1時許才撲滅，現場殘火處理，沒人受困受傷，初估燃燒面積共計1千1百坪3間鐵皮賣場，商損則在估算當中。

據悉，新北市泰山、五股新五路沿線，是北部知名家具街，在該路段設置的展示賣場，幾乎都是違章鐵皮廠房，鄰棟間密集排列，且缺乏消防水源，發生火警時容易擴大延燒波及鄰廠。對此消防局提醒，鐵皮大型賣場遇火災搶救不易，業者應多增設防火設備、住警器，及時預防火災發生。

新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局出動履帶式滅火機器人。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局出動履帶式滅火機器人。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局出動履帶式滅火機器人。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局出動履帶式滅火機器人。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影
新北市泰山區新五路一段傳出家具賣場大火，消防局人車搶救中。記者曾伯愷／攝影

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