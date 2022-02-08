影／8旬老翁誤信導航又迷路 差點逆向撞上彰縣長王惠美座車

82歲鍾姓老翁本月6日晚間9時許，駕車欲返回高雄市美濃區時，誤信導航又迷路，逆向行駛台76線東西向快速公路，許多駕駛人紛紛避開，嚇出冷汗，甚至還差點撞上彰化縣長王惠美的座車，隨扈立即通知國道警方處理，引導下交流道結束這場驚魂，王惠美今天被問到經過時，說「大家平安無事就好」。

王惠美今天到花壇鄉參加金墩街拓寬工程竣工典時，包括縣議員顧黃水花等與會人士都關心當晚差點撞車經過，還要王惠美「壓壓驚」，不過王惠美倒很淡定。

王惠美說，這名來自高雄的鍾姓老翁可能不知道路況，逆向駛入台76線東西向快速公路，當時, 她從員林沿台76線要回鹿港途中，幸好司機機警發現，反應快才未撞上，隨扈立即通報管轄的國道警察第三大隊前來處理，「大家平安無事就好」。

警方調查，家住高雄美濃的鍾姓老翁，本月6日早上瞞著家人，獨自開車出門，從美濃到彰化玩，晚間返家時，疑因過於疲累，從台76線東西快速公路鹿港、埔鹽段平面道路逆向駛上快速道路，沿內線行駛約3.5公里，後來自己發現逆向就緩慢行駛，差點與彰化縣長王惠美座車擦撞，縣長隨扈立即通報警方處理。

鹿港警分局指出，當時有一輛自員林返回鹿港分局的警備隊巡邏車，在半途中看見該輛逆向車，趕緊停在老翁前方警戒，等候國道警方到場，由員警協助代駕，開下福興交流道停在彰水路萬豐橋下。警方不放心老翁連夜開車返回高雄，經勸導後，老翁同意由警方尋找住宿旅館，隔天再開車返家。