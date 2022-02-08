注意荷包！台中市3處區間測速、北區五岔路口16日執法

台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速，前年5月停用，經通過檢測、資安規範後，將在16日重啟執法，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路（北上157K至151K及南下148K至156K）是往返台中的重要道路，行經的大型車輛眾多，為防制事故，市警察局在前年1月啟用區間測速執法，不過區間測速系統因中央尚無訂定設備精準度、資訊安全檢定標準，前年5月暫停使用迄今。

台中市交大指出，交通部在去年底指示，全國區間測速系統只要通過精準度及資訊安全相關檢驗，即可恢復執法，台中市已完相關檢驗，將在16日依規定重啟區間測速，呼籲用路人行經前述路段，遵守交通速限行駛。

台中市交大表示，北區五岔路口科技執法也將在2月16日，啟動執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的行為。

台中市交大統計，向上路6段實施區間測速前，月平均發生21.4件交通事故，實施後降至15.8件，較實施前下降26%，停用後迄今月平均交通事故19.9件，較實施期間上升26%。

另外，台61線（梧棲清水龍井路段）實施區間測速前月平均發生5.5件交通事故，實施後降至3.2件，較實施前下降42%，停用後迄今月平均交通事故6.7件，較實施期間上升109%。事故數據顯示，區間測速實施，對於事故防制有顯著幫助。