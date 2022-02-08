快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意荷包！台中市3處區間測速、北區五岔路口16日執法

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速，前年5月停用，經通過檢測、資安規範後，將在16日重啟執法，提醒用路人依道路速限通行，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路（北上157K至151K及南下148K至156K）是往返台中的重要道路，行經的大型車輛眾多，為防制事故，市警察局在前年1月啟用區間測速執法，不過區間測速系統因中央尚無訂定設備精準度、資訊安全檢定標準，前年5月暫停使用迄今。

台中市交大指出，交通部在去年底指示，全國區間測速系統只要通過精準度及資訊安全相關檢驗，即可恢復執法，台中市已完相關檢驗，將在16日依規定重啟區間測速，呼籲用路人行經前述路段，遵守交通速限行駛。

台中市交大表示，北區五岔路口科技執法也將在2月16日，啟動執法，取締項目為闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的行為。

台中市交大統計，向上路6段實施區間測速前，月平均發生21.4件交通事故，實施後降至15.8件，較實施前下降26%，停用後迄今月平均交通事故19.9件，較實施期間上升26%。

另外，台61線（梧棲清水龍井路段）實施區間測速前月平均發生5.5件交通事故，實施後降至3.2件，較實施前下降42%，停用後迄今月平均交通事故6.7件，較實施期間上升109%。事故數據顯示，區間測速實施，對於事故防制有顯著幫助。

台中市警局長蔡蒼柏呼籲，區間測速是希望透過科技儀器，嚇阻超速違規行為，養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，區間測速路段現場均有相關警示牌面，請用路人遵守速限行駛，切勿刻意加、減速，保持車流穩定行進，提升你我的用路安全。

台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路的3處區間測速，將在16日重啟執法。圖／台中市警局交通大隊提供

測速 台中市

延伸閱讀

不知交通違規連吃罰單 台中今可網路查詢、簡訊通知

台中烏日警分局長甫交接 寢室吐血送加護病房觀察

影／台中3位好老闆捐850萬 中警獲執勤利器守民安全

中市警局長上電台 宣導加強重要節日安全維護工作

相關新聞

市容煥然一新了嗎？談無處可去的市民及街頭的瘋人

2015年初，甫當選台北市長的柯文哲開始大動作整頓街友業務。此時，「芒草心慈善協會」剛剛開展三個住宿式據點，「人生百味」、「夢想城鄉」、「慕哲人社」等團體則延續太陽花運動的野火，陸續誕生。民間力量的崛起，讓萬華古城原本的網絡日漸深化，足以應付日後突發的劇變（例如疫情）。

注意荷包！台中市3處區間測速、北區五岔路口16日執法

台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速，前年5月停用，經通過檢測、資安規範後，將在16日重啟執法，...

廚房失火臥室住警器大響 消防員：裝對地方更重要

政府推廣裝設住宅用火災警報器，彰化縣二水鄉張姓獨居長者的廚房失火，她發現冒煙，不顧危險衝入關閉瓦斯爐，逃出時聽見住警器不...

露鳥、伸醎豬手 苗栗警方2地點亮燈警示婦幼安全

苗栗縣警局婦幼隊今天公布公館鄉苗25線與產業道路路口周邊，及竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口周邊，2處婦幼安全...

種蘭花添喜氣 偷他人盆栽男子挨告

繆姓男子喜愛園藝，發覺有人將蘭花種在門口添喜氣，卻涉嫌拔走盆栽內的蘭花，令住戶氣結。住戶自監錄畫面發現他肆無忌旦偷走蘭花...

「聯合國女醫」要求匯錢到海外 35歲男子險遭詐

春節連假剛結束，但詐騙集團仍蠢蠢欲動，嘉義縣有名年約20歲李姓男子，用通訊軟體結識1名自稱聯合國女醫，對方每天噓寒問暖蠱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。