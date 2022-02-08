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露鳥、伸醎豬手 苗栗警方2地點亮燈警示婦幼安全
苗栗縣警局婦幼隊今天公布公館鄉苗25線與產業道路路口周邊，及竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口周邊，2處婦幼安全警示地點，提醒婦女、兒童及少年等弱勢族群注意安全，防範被害的地點。
苗栗縣2處最新婦幼安全警示地點，警方調查，苗25線與產業道路路口周邊，發生男子對不特定人涉嫌露鳥性騷擾，警方依公然猥褻罪嫌移送法辦；竹南鎮科學路45巷25弄周邊路口，發生男子對路旁下班返家女子涉嫌伸鹹豬手襲胸，警方依性騷擾防治法強制觸摸罪移送法辦。
婦幼隊指出，婦幼安全警示地點是指近三年來曾有通報，或發生兩造當事人為陌生關係的婦幼被害案件，包括刑法妨害性自主罪、公然猥褻罪、妨害秘密罪，及性騷擾防治法性騷擾罪等性別暴力犯罪的公共場所、路段。
警方派員到警示地點，檢視現地照明及監錄等設備，周邊增加見警率，並設巡邏箱，結合民力加強巡守，對於疑似具病因性嫌犯，轉介至相關單位輔導治療， 加強民眾安全常識宣導。
警方並提醒如果遇到暴露狂或變態狂，記得小撇步，當對方出現不妥的言行，應立刻離開或制止，可隨身攜帶防身小物，以備不時之需，此外，注意冷靜應對，先確保自己的安全，若遭限制行動，勿過度刺激對方，善用手機，使用警政APP報案，並即時蒐證。
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