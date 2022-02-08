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廚房失火臥室住警器大響 消防員：裝對地方更重要

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

政府推廣裝設住宅用火災警報器，彰化縣二水鄉張姓獨居長者的廚房失火，她發現冒煙，不顧危險衝入關閉瓦斯爐，逃出時聽見住警器不停發出警報聲，消防人員前往滅火後，發現她的住警器裝設發揮功能但地點不適當，將協助重新裝置在廚房天花板。

消防人員調查，70歲張姓獨居長者昨天中午有事外出，返家看見白煙從房內竄出，很快變成濃煙，她想起離家時忘記關爐火，燒焦鍋子和鍋內食物，並延燒到爐台，情急之下她衝進廚房關閉瓦斯爐，臉部和身體輕微燒燙傷，送醫救台後無大礙。

消防分隊據報，出動消防水車和救護車趕到撲滅火勢，聽見住警器在另一個房間發出警報聲，後來張姓長者也說廚房濃煙擴散到客廳和一樓其它房間時，住警器響個不停。原來張姓長者把住警器裝置在客廳與廚房之間隔出的小房間，也就是她的臥室，當廚房失火冒煙擴散到房間，住警器發出提醒逃生的警示聲。

消防人員表示，裝置住警器要裝在適當的地方，一幢房子不只限裝置一個，最好廚房、臥室、客廳等室內空間都設置，在火災發生的第一時間發揮警示功能。

彰化縣二水鄉張姓獨居長者的住家失火，消防人員趕到救災。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉張姓獨居長者的住家失火，消防人員趕到救災。圖／民眾提供

獨居 火災

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