種蘭花添喜氣 偷他人盆栽男子挨告

繆姓男子喜愛園藝，發覺有人將蘭花種在門口添喜氣，卻涉嫌拔走盆栽內的蘭花，令住戶氣結。住戶自監錄畫面發現他肆無忌旦偷走蘭花，報警查辦，警方追到他住戶，見他正澆水照料偷來的蘭花，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，住高雄市小港區飛機路的宋姓住戶從監視影畫面，見2月4日將有人騎腳踏車路過他家門口，發現他門口的種植1株蘭花，騎車路過之後又馬上折返，一手迅速將蘭花連根拔走，氣得他將影像貼上臉書社群網頁，小港警分局漢民派出所員警發現貼文，請他報案後，立即擴大追查偷蘭花男子。