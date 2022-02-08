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「聯合國女醫」要求匯錢到海外 35歲男子險遭詐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

春節連假剛結束，但詐騙集團仍蠢蠢欲動，嘉義縣有名35歲李姓男子，用通訊軟體結識1名自稱聯合國女醫，對方每天噓寒問暖蠱惑他上鉤，所幸匯款時銀行行員驚覺有異，聯繫警方才即時阻止悲劇發生，警方也提醒遇到疑似詐騙務必在三留意，保護自己也保護他人。

民雄警分局調查，李姓男子日前於通訊軟體LINE上面，認識1名綽號「陽光金」女子，對方自稱是聯合國醫生，每天用美女照片與他噓寒問暖，聲稱有筆250萬美元貨物要寄給他保管，但貨物遭海關扣留，須先繳納新臺幣12萬。

女子向李男表示退休後將回台灣養老定居，請求協助先繳納該筆費用，李男不疑有他，昨天上午12時許到台灣中小企業銀行民雄分行，欲匯款12萬元並表示已填妥匯款單，受理的郭姓行員察覺有異，馬上聯繫鄰近民興派出所。

警員蕭凱安和黃騰億到場後，向李男耐心解釋，這是詐騙集團慣用的假交友詐騙手法，並提供相關新聞和報案證明，經過一番解釋後，李男才恍然大悟險遭受騙。

民雄分局長陳盈菖提醒，詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。

嘉義縣民雄分局民興派出所員警昨天上午接獲報案，指有名李姓男子要匯錢至海外，疑似遭詐騙。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣民雄分局民興派出所員警昨天上午接獲報案，指有名李姓男子要匯錢至海外，疑似遭詐騙。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣民雄分局民興派出所員警昨天上午接獲報案，指有名李姓男子要匯錢至海外，疑似遭詐騙。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣民雄分局民興派出所員警昨天上午接獲報案，指有名李姓男子要匯錢至海外，疑似遭詐騙。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣李姓男子在網路上認識名自稱「聯合國醫生」的女子，對方要求對方代墊12萬元海關費用。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣李姓男子在網路上認識名自稱「聯合國醫生」的女子，對方要求對方代墊12萬元海關費用。記者莊祖銘／翻攝

詐騙集團 聯合國

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