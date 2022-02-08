路邊放炮擾鄰 通緝男見警上門認「被你抓過」栽了

桃園市一名男子去年偷了腳踏車，但一直沒有出庭而遭通緝，昨天晚上因與友人飲酒、放炮打擾安寧，引來警方勸導盤查，而其中一人正好是竊案的承辦員警，讓他以為躲不掉，愣了半晌後便主動坦承自己正遭通緝，乖乖被捕；警方依法將他解送歸案。

桃園警分局指出，龍安派出所昨天晚上9時30分許接獲民眾報案，稱德華街某家雜貨店前有民眾群聚飲酒、聊天，還燃放鞭炮，擾亂社區安寧，所長楊孟竟與警員陳佑安立即前往勸導。

警方到場時，見現場有3人正在飲酒聊天，隨即勸導勿燃放鞭炮及喧嘩，以免妨害鄰近住戶生活安寧，並逐一盤查身分。

盤查到一半，其中一名游姓男子（43歲）看著陳佑安愣了半晌，接著主動說「我那件被通緝了」，原來游去年6月在德華街偷走別人的腳踏車，被陳員查獲，但一直沒去開庭因而遭檢方通緝，見他上門以為自己逃不掉了，只好主動坦承。