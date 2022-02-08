新北情侶騎車返家 撞上6旬婦...她意識不清仍未脫險

新北市陳姓男子昨天晚上騎機車載女友一起回家，行經新店區建國路時，疑因視線不佳、未注意前方路況，撞上橫越馬路的6旬黃姓婦人。黃婦遭撞後，頭部嚴重出血，氣息薄弱、意識不清，經送醫緊急手術後，昏迷指數3，仍在院觀察。

警方調查，陳男（23歲）昨天晚上9點騎機車載女友，一起回新店的住處，沿建國路往中正路方向直行時，因未注意前方路況，直直撞上未走斑馬線的黃婦（62歲）。

黃婦遭撞後意識不清，頭部大量出血、口罩沾血，救護人員趕抵，緊急將她送新店慈濟醫院搶救；陳男人車倒地，後座女友頭部、身體多處擦挫傷，2人意識清醒無礙，

院方評估黃婦傷勢，先將她插管後安排腦部手術，並於今天凌晨3點多動完手術；手術順利，但目前狀況仍不明朗，昏迷指數3，持續在加護病房觀察。