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女子情路不順萌輕生念頭 警急尋在石門婚紗廣場找到她

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市林姓女子疑情路不順，昨天打電話給家人透露輕生念頭。警方接獲家屬求助，查出女子在石門區婚紗廣場附近，派員到場找到她後，婉言勸說並帶回派出所，再通知林母到派出所帶女兒回家，化解可能發生的悲劇。

金山警分局今天表示，金山派出所昨天下午4點多接獲林女報案，說她的女兒昨天上午7點開車外出後，就沒回家，不知去向。下午3點多林女打電話給家人，透露感情談的不順利，言談之中似有輕生念頭，希望警方協助找人。

金山派出所員警依據通訊資訊，查出林女發話位置在石門區婚紗廣場一帶，立即通報當地老梅派出所派員前往找協尋。老梅派出所所長林文智、警員陳永淯在附近路邊發現林女的轎車，看到她神情恍惚獨自坐在後座，出面安撫情緒，並通知家屬到派出所接她回家。

金山警分局長詹志文表示，警方接獲協尋案件，會利用科技儘快找到人，以避免憾事發生，並肯定金山、老梅派出所同仁為民服務的表現。

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新北市林姓女子疑情路不順，打電話給家人透露輕生念頭。警方接獲家屬求助，在石門區婚紗廣場附近找到她，化解可能發生的悲劇。記者邱瑞杰／翻攝
新北市林姓女子疑情路不順，打電話給家人透露輕生念頭。警方接獲家屬求助，在石門區婚紗廣場附近找到她，化解可能發生的悲劇。記者邱瑞杰／翻攝
新北市林姓女子疑情路不順，打電話給家人透露輕生念頭。警方接獲家屬求助，在石門區婚紗廣場附近找到她，化解可能發生的悲劇。記者邱瑞杰／翻攝
新北市林姓女子疑情路不順，打電話給家人透露輕生念頭。警方接獲家屬求助，在石門區婚紗廣場附近找到她，化解可能發生的悲劇。記者邱瑞杰／翻攝

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