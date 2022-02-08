4歲男童貪玩跳上電動車猛催油門 碰！暴衝撞上小貨車

高雄旗津區4歲男童昨天趁家人買飲料時，跑到旗津渡輪站附近停放的電動四輪車玩鬧，卻不小心啟動電動車開關，猛催油門造成四輪車暴衝，撞擊到一旁路邊小貨車才停下，男童見闖禍嚇得號啕大哭，所幸手腕只有輕微紅腫，經由家人及警察安撫，才漸漸緩和情緒。

昨天下午3時許，男童和家人到旗津老街附近逛街，由於附近停了不少電動四輪車，貪玩的男童趁家人不注意，跳上其中一輛電動車玩鬧，卻意外啟動電門開關，催動油門後整輛車往前暴衝。

由於突然加速，男童反應不及，整輛車橫跨馬路暴衝到對向，直到撞擊一台停放在路邊的小貨車才停下，男童見闖禍嚇得不知所措，只能呆坐車上號啕大哭。

當時在旗津分駐所執勤的警員蔡宜哲、黃翊倫，聽到所外傳來「碰」巨響，立即衝出所外查看，所幸男童只有手腕上有輕微紅腫，救護車到場檢傷後傷勢無礙，還可以握拳、轉動，但突如其來意外，也讓男童迎來家長責備。