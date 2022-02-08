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女童夏令營騎車摔掉門牙 補習班負責人無視「公園禁騎」告示遭訴
北市1名8歲張姓女童，2020年7月參加連鎖英語補習班，在新店陽光公園舉辦騎腳踏車活動，從斜坡摔車受傷撞裂門牙。家長提告，台北地檢署查出，斜坡豎立「禁止騎車下車牽引」告示牌，且業者未提供安全措施，涉有疏失，依過失傷害罪起訴陳姓補習班負責人、陳姓活動規劃者、邱姓老師等3人。
2020年底，女童家長向媒體投訴，8歲大的女兒，7月份參加知名連鎖英語補習班的夏令營，到新店陽光公園騎腳踏車時，女兒卻在下坡路段摔傷，家長不滿，事發路段，竟然禁止騎腳踏車，而且補習班原本說要支付往後的醫療費，現在卻不認賠。
對此，連鎖補習班當時表示，案件進入司法程序，不便回應。檢方調查，2020年7月30日，該連鎖英語補習班在新北市新店陽光運動公園，舉辦「學童新店陽光公園單車日活動」。
檢方認為，陳姓負責人等3人本應注意本案活動場地有一處長30公尺長的斜坡路面旁豎立「禁止騎乘下車牽引」告示牌，且活動當日天氣狀況良好，無不能注意的情事。
且邱姓老師所帶領的張姓等13名參加兒童均為腳踏車初學者，應帶領活動兒童以牽引方式通過活動場地斜坡，並提供必要的安全措施，以避免受傷或發生危險。
但竟疏未注意及此，未提供張姓女童護膝、護肘、安全帽等設備，即帶兒童以騎乘腳踏車方式通過斜坡，導致張童摔車倒地，導致她上顎正中門齒齒裂、下顎及雙膝擦挫傷等傷害，邱姓老師等3人涉有疏失，依法起訴。
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