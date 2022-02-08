快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智老人隨身帶 台南員警推廣新型緊急連絡卡

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

失智老人走失時有所聞，台南市警五分局防治組員警春節期間，主動向台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合社區巡守隊發送給社區中，家裡有老人需求的對象，別讓走失案件成為家人永遠遺憾。

為加強重要節日安全維護工作，市警五分局在春節時刻，加強失蹤人口的協尋，針對每一件失蹤人口報案的案件，都會相當重視即刻處理，如遇特殊性及緊急性的案件，防治組會成立緊急協尋專案小組，結合派出所同仁共同防走失、防自殺及協尋，更運用調閱功能，全力尋找失蹤者。

尤其防治組主動向社團法人台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合華德里社區巡守隊發送給社區中，家裡有老人需求的對象，共同防制社區老人走失，別讓走失案件成為永遠的遺憾。

緊急連絡卡上註名老人姓名，住址及老人家屬連絡電話，方便老人走失時，方便其他人辨識連絡，卡片也有防水功能。

警五分局即時協尋走失老人或失蹤人口協助返家團聚案件，和緯派出所尋獲3件、開元派出所尋獲2件、立人派出所尋獲2件、分局防治組尋獲7件，共計14件。

分局長洪頂力說，期望每名員警都能秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，不論是身任警察工作的角色，或是一般民眾的心情，為民服務是積德工作，落實失蹤人口協尋工作，讓失蹤的個案都能夠安全返家團聚歡度年節，充分展現出警察以「溫馨、關懷、為民服務」的良好表現。

防範老人走失，台南市警五分局員警向台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合社區巡守隊發送給社區民眾。記者黃宣翰／翻攝 　
防範老人走失，台南市警五分局員警向台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合社區巡守隊發送給社區民眾。記者黃宣翰／翻攝 　
為防老人走失，台南市警五分局推廣緊急連絡卡防範。記者黃宣翰／翻攝
為防老人走失，台南市警五分局推廣緊急連絡卡防範。記者黃宣翰／翻攝

失蹤 失智症

延伸閱讀

港增242宗無源、疫鏈320條 擬進一步收緊社交距離

影／「挖2、3次很難受」陳其邁體會旗津居民痛 鞠躬表感謝

樹幹掉落文湖線軌道！砍樹男子涉公共危險罪獲緩起訴

引水人如何感染？航港局查登船SOP 高市府追社區

相關新聞

市容煥然一新了嗎？談無處可去的市民及街頭的瘋人

2015年初，甫當選台北市長的柯文哲開始大動作整頓街友業務。此時，「芒草心慈善協會」剛剛開展三個住宿式據點，「人生百味」、「夢想城鄉」、「慕哲人社」等團體則延續太陽花運動的野火，陸續誕生。民間力量的崛起，讓萬華古城原本的網絡日漸深化，足以應付日後突發的劇變（例如疫情）。

注意荷包！台中市3處區間測速、北區五岔路口16日執法

台中市沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路設置3處區間測速，前年5月停用，經通過檢測、資安規範後，將在16日重啟執法，...

廚房失火臥室住警器大響 消防員：裝對地方更重要

政府推廣裝設住宅用火災警報器，彰化縣二水鄉張姓獨居長者的廚房失火，她發現冒煙，不顧危險衝入關閉瓦斯爐，逃出時聽見住警器不...

露鳥、伸醎豬手 苗栗警方2地點亮燈警示婦幼安全

苗栗縣警局婦幼隊今天公布公館鄉苗25線與產業道路路口周邊，及竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口周邊，2處婦幼安全...

種蘭花添喜氣 偷他人盆栽男子挨告

繆姓男子喜愛園藝，發覺有人將蘭花種在門口添喜氣，卻涉嫌拔走盆栽內的蘭花，令住戶氣結。住戶自監錄畫面發現他肆無忌旦偷走蘭花...

「聯合國女醫」要求匯錢到海外 35歲男子險遭詐

春節連假剛結束，但詐騙集團仍蠢蠢欲動，嘉義縣有名年約20歲李姓男子，用通訊軟體結識1名自稱聯合國女醫，對方每天噓寒問暖蠱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。