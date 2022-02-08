失智老人隨身帶 台南員警推廣新型緊急連絡卡

失智老人走失時有所聞，台南市警五分局防治組員警春節期間，主動向台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合社區巡守隊發送給社區中，家裡有老人需求的對象，別讓走失案件成為家人永遠遺憾。

為加強重要節日安全維護工作，市警五分局在春節時刻，加強失蹤人口的協尋，針對每一件失蹤人口報案的案件，都會相當重視即刻處理，如遇特殊性及緊急性的案件，防治組會成立緊急協尋專案小組，結合派出所同仁共同防走失、防自殺及協尋，更運用調閱功能，全力尋找失蹤者。

尤其防治組主動向社團法人台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合華德里社區巡守隊發送給社區中，家裡有老人需求的對象，共同防制社區老人走失，別讓走失案件成為永遠的遺憾。

緊急連絡卡上註名老人姓名，住址及老人家屬連絡電話，方便老人走失時，方便其他人辨識連絡，卡片也有防水功能。

警五分局即時協尋走失老人或失蹤人口協助返家團聚案件，和緯派出所尋獲3件、開元派出所尋獲2件、立人派出所尋獲2件、分局防治組尋獲7件，共計14件。