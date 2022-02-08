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夫罹癌、兒無業一家四口陷困境 台中婦求助 獲暖警幫助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓婦人在大年初六時，前往第一警分局警備隊請求警員林志營協助，楊婦丈夫是大腸癌末期患者、大兒子是中度智障、二兒子任職麵包店年前經營不善倒閉，還積欠薪資，才新年就面臨難關，楊婦過去曾獲林轉介公益團體協助，所以前天才會又找上林，林得知後，趕緊向區公所等單位，申請相關補助，截至昨天為止，已申請到2.7萬元補助。

台中市第一警分局警備隊警員林志營在6日值班時，遇到曾經轉介公益關體補助的楊姓婦人（60歲），楊婦透露，新年一來就遇到難關，丈夫中風、罹患大腸癌末期，大兒子是中度智能障礙，一直以來經濟狀況就不佳，二兒子任職麵包店，她則是到薑母鴨店當臨時工，貼補家用。

楊婦說，不過過年前，大兒子因腸沾黏，住進醫院迄今，而二兒子的麵包店因經營不善，過年前就結束營業，老闆還積欠兒子2個月的薪資，而她需要照顧住院的大兒子跟罹患癌症的丈夫，沒有時間再去工作，目前一家四口只能領低收入的殘障補助，生活陷入困境，才會又找警方協助。

警員林志營過去就以關懷弱勢，轉介申請相關補助而屢獲媒體報導，林得知楊婦狀況後，立即協助轉介台中市政府北區區公所申請馬上關懷，並向台中市神岡區通天宮主委許永欣、南清功德會、台中市友愛、善願、張榮發慈善基金會等慈善團體申請補助，盼能助楊民暫度目前艱難年關。

林志營說，截至昨天為止，已向各公益團體、機關，申請到2.7萬元補助，陸續應該會有更多機關提供協助，會持續把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。

台中市楊姓婦人一家四口在過年前遇到難關，6日前往第一警分局，向警備隊警員林志營（右）求援，林協助轉介公益團體協助。圖／第一警分局提供
台中市楊姓婦人一家四口在過年前遇到難關，6日前往第一警分局，向警備隊警員林志營（右）求援，林協助轉介公益團體協助。圖／第一警分局提供

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