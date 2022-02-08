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不滿看電影帶飲料被阻擋 3人暴打員工遭起訴
北市一名林姓影城工作人員，因勸阻客人拿飲料進場，遭對方圍毆並亮刀恐嚇。事後，警方逮補陳姓男子等5人，台北地檢署調查後，日前依傷害、恐嚇危害安全罪起訴動手的陳男、李男、邱男。至於沈姓、李姓男子則因罪嫌不足，獲不起訴處分。
檢方調查，去年8月28日凌晨4時10分許，陳男、李男、邱男等人到北市萬華區樂聲影城看電影，在二樓影廳內因禁止飲食問題，與林姓員工發生爭執，引發陳男、李男、邱男心生不滿。
檢方查出，陳男等3人徒手毆打林男，造成他頭皮擦挫傷、臉部挫傷腫痛、左肩挫傷、右肘、前胸壁挫傷、上背部擦挫傷、右肘擦傷及右前臂挫傷等傷害。另外，陳男、李男等2人還手持刀械威嚇林男，使他心生畏懼，致生危害其安全。
檢察官調查後，依傷害、恐嚇等罪起訴陳男等3人。至於被警方移送公然聚眾施強暴罪嫌部分，檢方認為，依衝突經過情形，可知本案是因陳男攜帶飲料進入影廳後，始與林男發生糾紛，進而引發肢體衝突。
因此，無從認定陳男等3人是出於實施強暴或脅迫的目的才聚集在影城，難謂3人聚集之初有何妨害公共秩序的故意。此外，警方移送當時在場的陳男的沈姓等2名友人涉嫌妨害秩序罪部分，檢方則認為罪嫌不足，給予不起訴處分。
事後，陳男也提出驗傷單反控林男傷害，但檢方勘驗影城監視器畫面，認為林男遭陳男3人動手毆打，甚至遭亮刀恐嚇，沒有明顯反擊的舉動，更無毆打他人右側前後胸壁或右側小腿情事，依罪嫌不足，一併給予林男不起訴處分。
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