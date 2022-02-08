高雄林園凌晨民宅火警 屋內家具焚毀屋主一度受困
高雄市林園區今天凌晨位於漁港路1棟透天民宅傳火警，當時屋內有一名58歲男屋主受困，消防獲報後，前往救援，火勢於半小時內撲滅，受困男子僅有雙手擦傷，意識清楚，隨後送醫治療，無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。
這起火警發生於今天凌晨0時55分許，消防獲報後，立即出動14車30人前往林園區漁港路透天民宅救火；消防員抵達時，屋內仍不斷串出火舌與濃煙，且屋主仍受困在屋內。
經消防員布水線搶救，順利將受困屋內的屋主救出，火勢也於20分鐘左右撲滅，雖然屋內家具已被燒得焦黑，但受困男子僅有雙手擦傷，意識清楚，送醫救治無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。
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