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「39秒內兩度跨越雙白實線」被開2紅單 法官認太嚴苛撤1張
謝姓男子去年4月30日11時25分駕駛轎車，行經國道1號南向44.7公里五楊高架路段處，39秒內兩度因跨越雙白實線，經民眾檢舉，台北市交通事件裁決所各裁處罰鍰3000元、記點1點，謝不服提行政訴訟，台南地院也認違反比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，撤銷原處分。
謝男認為，該2張裁決書重覆開罰，違反比例原則。他於去年6月底向台北市交通事件裁決所申訴，經國道公路警察局第1公路警察大隊泰山分隊查復違規屬實，台北市交通事件裁決所仍依處罰條例規定裁處後，提起行政訴訟。
台北市交通事件裁決所指出，經重新審視檢舉影像，該車2次未依標線指示行車（跨越雙白實線）的行為明確，舉發機關依處罰條例第33條第1項第12款及第63條第1項第1款規定，各裁處罰鍰3000元整，並記違規點數1點，並無違法。
台南地院行政庭勘驗錄影光碟內容，認謝男去年4月30日11時25分21至23秒間，在國道1號南向44.7公里處有第1次跨越雙白實線違規行為，同日11時25分57秒至26分0秒間，在45.8公里處則有第2次跨越雙白實線違規行為，2次違規行為分別經台北交裁所去年7月底分別裁處罰鍰3000元整，並記點1點。
行政庭認為，依道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款之規定：逕行舉發汽車…或有第33條第1項…之情形，其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上。」，謝男於去年4月30日11時25分21秒至26分0秒不足6分鐘內，駕駛轎車在國道1號南向44.7至45.8公里處不足6公里距離內，而有2件跨越雙白實線違規行為，台北交裁所就這2件違規行為均予以連續處罰，有違比例原則，顯然過苛。
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