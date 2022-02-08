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疑計程車搶快左轉撞直行車 肇事司機：沒車慢慢彎過去
台中市富姓男子是計程車司機，昨天深夜近11時許，開車行經西屯區文心、西屯路時，欲左轉西屯路，疑搶快未遵守號誌燈，轉彎時與對向直行的李姓男子轎車碰撞，兩車碰撞後，衝上路旁人行道，撞斷消防栓與店面招牌，也造成路面積水，李車車頭凹陷，近乎全毀，警方調查，二人無酒駕，初判肇因為違反號誌、未注意車前狀況。
據查，富姓計程車司機（44歲）昨天晚間10時43分，開車沿西屯區文心路左轉車道，由櫻花路往西屯路方向行駛，行駛到西屯路口時欲左轉，富疑沒有遵守交通號誌，未等左轉燈亮起，就搶快先左轉，當時對向車道李姓男子（26歲）反應不及，李車車頭直接碰撞計程車車頭，因衝擊力道，兩車再衝上路旁人行道，撞斷水泥柱、店面招牌、路樹與消防栓。
台中市第六警分局交通分隊獲報到場，兩車車頭近乎全毀，現場滿目瘡痍，路面因消防栓被撞斷積水，二人酒測後無酒精濃度，富的手腳有擦挫傷、李與車內黃姓女乘客（24歲）頭部有受傷，都未送醫。
富姓司機辯稱，當時左轉時，沒有看到車，慢慢彎過去，接著就發生碰撞。李姓男子則說，計程車轉彎時，來不及反應就撞上，當時他的燈號是綠燈，全案經詢問後，將函送台中市交通大隊事故組釐清肇事原因。
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