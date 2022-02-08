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高雄女誤信假檢警200多萬元化為泡影 警循線逮車手

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市楠梓區50歲翁姓女子，日前遭詐騙集團佯稱電信客服以及假檢警誘騙，誤信自己涉嫌洗錢案，便將存款、金飾等貴重物品按指示交付給車手；事後驚覺遭詐，損失初估200多萬，警方獲報後，循線逮到車手，除將人依法送辦，仍持續溯源追查。

據了解，翁婦在今年1月19日在家中接到由詐騙集團假冒中華電信客服的來電，先以門號積欠1萬8000多元國際漫遊電話費為由，向翁女行騙，即使她表明未申辦該門號，詐騙集團仍假冒檢警持續來電。

在詐騙集團持續誘騙之下，讓翁女誤信自己的門號與帳戶涉及洗錢案，便按照對方指示，提領帳戶48萬現金，連同提款卡、密碼、帳簿、金飾等物裝入紙袋內，放在指定地點，隨後目擊車手將物品取走。

事後，翁女接獲銀行通知，發現帳簿遭異常提領，才驚覺遭詐，損失將近200多萬的她向楠梓警分局報案，警方獲報後，隨即展開調查，並找出涉案的40歲張姓男車手，並於2月7日持拘票循線於義大停車場逮人。

經查，張男為台南人，從事服務業，本身無前科，警詢後，將他依法移送；檢方訊後，以2萬元交保，後續警方也持續追查該詐騙集團。

楠梓警分局提醒，民眾若接獲可疑電話應採取「一聽二掛三查證」的步驟，並撥打165反詐騙專線向警方報案及查證，以免誤入詐騙集團陷阱。

40歲張姓男車手，取走50歲翁姓女子48萬現金、金飾等物。記者陳弘逸／翻攝
40歲張姓男車手，取走50歲翁姓女子48萬現金、金飾等物。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局2月7日持拘票循線於義大停車場逮到40歲張姓男車手。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局2月7日持拘票循線於義大停車場逮到40歲張姓男車手。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局2月7日持拘票循線於義大停車場逮到40歲張姓男車手。記者陳弘逸／翻攝
楠梓警分局2月7日持拘票循線於義大停車場逮到40歲張姓男車手。記者陳弘逸／翻攝
40歲張姓男車手，取走50歲翁姓女子48萬現金、金飾等物。記者陳弘逸／翻攝
40歲張姓男車手，取走50歲翁姓女子48萬現金、金飾等物。記者陳弘逸／翻攝

詐騙集團 車手 洗錢

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