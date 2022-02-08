新訓中心士官長收假未返營 父報協尋不幸兒在車內輕生

國軍206旅步二營李姓士官長，因春節收假未返營，被家屬通報失蹤，警方獲悉半小時後，發現他在新北市永和某停車場轎車內燒炭輕生，明顯死亡；家屬對死因無意見，檢方相驗排除外力因素。陸軍第六軍團指揮部深表遺憾不捨，表示將加強官兵生命教育，避免憾事再生。

據調查，43歲李姓士官長前天晚上6點多出門，從家裡步行至停車場牽車，開車在市區閒晃，途中曾至商店買東西，約5小時後，於晚上11點多開車返回停車場，不幸發生憾事。

據了解，李男在國軍206旅步二營（新竹關西新訓中心）服務，軍階為士官長，擔任副排長一職，前天因春節收假未按時返營，軍方下午致電家屬詢問狀況，孰料他家屬也不知他身處何處，聯繫多次未果，怕他發生意外，於昨天凌晨1點20分報案協尋。

警方獲報調閱監視器畫面，於昨天凌晨1點50分發現李男最後身影是開車駛入永和某停車場，立刻派員查看，赫然發現他人仰躺在駕駛座，車門反鎖、車窗緊閉，察覺有異緊急通知消防隊破窗，孰料為時已晚，他燒炭輕生，現場未留遺書。

警方通知家屬指認死者，他爸爸到場後悲痛萬分，表示過年團圓期間，兒子狀態一切正常，由於未同住，不清楚為何發生憾事，對死因無意見。

據悉死者個性憨厚、未婚，過去疑有輕生念頭，原因尚不明。