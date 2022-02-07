南警秀春節治安成績 刑案減少取締酒駕增
台南市政府警察局今公布春節連假治安情形，在刑（竊）案 日均數都呈現下降，取締酒駕增加，感謝警察同仁犧牲假期 辛苦付出。
市警察局統計，9天春節連假共投入警、民力7148人次，加強轄內重要幹道、景點、寺廟、賣場、轉運站、交流道周邊交通疏導及事故防制工作，A1及A2類交通事故，均較往年春節假期下降，而近期最令民眾關注酒駕新法公布，警方持續加強執法力道，共取締酒駕139件，其中移送公共危險罪101件，取締件數較往年增加。
治安部分，一般刑案發生數較去年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數發生減少0.93件。另今年重大刑案僅發生1件搶奪案，並在發生後2小時內即查獲犯嫌宣告破案。阻詐部分，統計至2月6日止，今年已成功攔阻詐騙案149件，攔阻金額2925萬餘元。
市警局說，台南市長黃偉哲今市府新春團拜，也感謝警察同仁辛勞，9天春節期間，維持治安平穩及交通順暢，成效均比往年更好，讓市民及來觀光旅遊的民眾有安全感。
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