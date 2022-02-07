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最溫暖的新年禮物 嘉義警助女找到失散30年弟
嘉義縣警察局中埔分局日前接獲桃園市警局轉報，指桃園有名劉姓女子急尋找設籍在大埔鄉、失聯超過30年的陳姓胞弟，警方不遠千里到劉女提供的地址，卻發現該處早已人去樓空，最終輾轉在60公里外民雄工業區發現陳，兩人通話後，劉女激動地向警方表示，這是今年春節最棒的禮物。
中埔分局組長黃村謀和大埔分駐所長魏裕溢等依劉女提供住址前往查訪，去發現早已人去樓空，警方進一步向茄苳村長張連進及大埔戶政事務所詢問後，得知胞弟20年前國中畢業後就搬離大埔鄉，目前應在民雄工業區某宅配公司工作。
民雄大埔兩地相隔超過60公里，但警方鍥而不捨不放棄任何希望，隨即驅車前往民雄，於工業區內物流公司發現正在上班的陳男，警方向他表明來意，並提供姊姊電話，時隔30年姐弟透過電話重逢，連在場工作人員也為之動容。
陳男向警方表示，3歲時父母將他送養到大埔鄉，20餘年前舉家搬往民雄工業區，從此他就在民雄落葉深根，偶而看到證件時仍會想起遠在外地的父母和其他兄弟姊妹。劉女則表示，近日將南下探望胞弟，並向警方表示這是今年春節最佳禮物。
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