疑父母雙亡工作不順 台中男初六墜落租屋處身亡

昨天是農曆新年連假最後一天，民眾返回工作崗位準備上班，但昨天中午台中市西屯區的1棟出租套房，傳出盧姓房客從6樓頂樓墜落的意外，盧送醫後不治身亡，現場無留遺書，檢警通知家人今天相驗，死者家人透露，過年期間，盧就因父母已雙亡，加上工作不順，有不好念頭，沒想到傳出意外，家人相驗時，難掩哀痛。

據查，盧姓男子（36歲）昨天中午被同棟的房客發現，倒臥在出租套房外的地面上，疑似從出租套房的頂樓6樓墜落，經送醫急救後，仍宣告不治身亡。

警方獲報到場調查，盧的房內沒有留下遺書，但樓頂有摩擦痕，疑為墜落位置，全案經聯繫到盧的伯父，今天配合檢警相驗，釐清死因。

據透露，盧在過年期間，就曾向伯父提到，父母相繼離世，只剩他孤單一人在世，工作時有時無，經濟狀況不佳，難以謀生，曾透露「乾脆走了算了」，不過都被盧伯父勸阻，要他想開一點，勸他天無絕人之路，新的1年會想出辦法，沒想到昨天盧返回租屋處後，就傳出意外。

台中地檢署檢察官相驗後， 死因為墜落致死，無外力介入可能，家屬對死因也無意見，但死者伯父對姪子猝逝，十分哀痛。

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