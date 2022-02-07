春節年假長 屏東家暴案日平均18件

中央社 / 屏東縣7日電

9天春節連假結束，屏東縣政府統計連續假期處理「人身安全保護通報與緊急處遇」共計164件，日平均18件相較於去年16件高，因過年親屬互動增加，又以家暴案件比率上升。

屏東縣政府「春節服務不打烊」服務，提供立即性關懷服務，統計1月29日至2月6日共9天連續假期處理「人身安全保護通報與緊急處遇」有164件，其中家暴案件有135件（約82.3%）、兒少保護16件（約9.8%）、脆弱家庭11件（約6.7%）、性侵害及性剝削案件2件（約1.2%），平均每日受理約18件保護案件。

屏東縣政府社會處長劉美淑接受中央社記者訪問指出，今年假期比較長，返家過年親屬互動頻增，溝通進而產生摩擦，衍生肢體衝突，部分則是過年期間酒後失控，成了家暴的導火線。備勤社工緊急出勤評估1件、出勤協調兒少安置問題3件。

劉美淑呼籲，家暴案件源自於溝通、情緒管理問題，為避免家庭內衝突產生，無論自己或家人，可採取深呼吸讓情緒穩定、用心傾聽、表達感受不挑釁或是尋求協助，減少暴力衝突傷害。

屏東縣政府 家暴 春節

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