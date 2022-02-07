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父心臟不適兒停車求助 警員開道建議送最近醫院救一命

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局警員錢志豪年初二晚間6時許值班時，見一輛廂型車急忙駛至派出所前，駕車的蘇姓男子慌張下車進入所內，請求協助送車上心臟不適的父親至台中榮民總醫院，錢志豪認為不可大意，替他們開道到附近的亞洲大學附屬醫院，還好當下一念搶時間，救了患心臟主動脈剝離症的蘇父脫險。

蘇姓男子和其母昨天上午再度回到派出所，表示當天經過醫師檢查，蘇父是罹患了病情十分緊急且致死率極高的心血管主動脈剝離症，經過緊急手術後，目前恢復狀況良好。他們對當天協助他們的警員錢志豪十分感激，表示因為他熱心協助，才救回一命。

蘇姓男子和其母昨天到派出所時，錢志豪因勤務不在所內，經過同仁在群組詢問，才知大年初二有為民緊急送醫一事。錢志豪說，當天正好輪值，他聽說求助民眾是心臟不適，研判應該搶時間。因為台中榮總距離遠，若叫救護車或前導護送都可能緩不濟急，因此建議就近送亞洲大學附屬醫院。他請同仁代為值班，並親自駕駛警車一路開著警報器，5分鐘即把蘇姓男子父親送抵醫院。

錢志豪說，能夠救人一命、為民服務，感覺十分光榮，也是應該做的，並認為心臟疾病不可輕忽，要是他那天看到患者還可以站立而未搶時間，患者可能因此失去生命。

霧峰警分局長李建興今特別嘉勉錢志豪，並表示錢志豪發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，是真正的人民保母。

台中市霧峰警分局警員錢志豪看見蘇姓男子父親（中）還可站立，仍建議送最近的亞洲大學附屬醫院。圖／警方提供
台中市霧峰警分局警員錢志豪看見蘇姓男子父親（中）還可站立，仍建議送最近的亞洲大學附屬醫院。圖／警方提供
台中市霧峰警分局警員錢志豪請同仁代為值班，並親自駕駛警車一路開著警報器，5分鐘即把蘇姓男子父親送抵醫院。圖／警方提供
台中市霧峰警分局警員錢志豪請同仁代為值班，並親自駕駛警車一路開著警報器，5分鐘即把蘇姓男子父親送抵醫院。圖／警方提供
蘇姓男子（右）和其母昨天上午再度回到派出所，對當天協助他們的警員錢志豪十分感激，表示因為他熱心協助，才救回一命。圖／警方提供
蘇姓男子（右）和其母昨天上午再度回到派出所，對當天協助他們的警員錢志豪十分感激，表示因為他熱心協助，才救回一命。圖／警方提供

患者 亞洲大學 主動脈剝離

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