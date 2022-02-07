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男在廟前燒樹葉昏倒 2警未施救反被控過失致死不起訴
桃園市龍潭分局2名員警去年巡邏時看見范姓男子在廟前燒樹葉，上前勸導關心，正要離開時卻見他突然昏倒，經報案送醫後仍不治；家屬認為警方未於救護車抵達前施作CPR，控2警過失致死。檢方認為，警員非醫療專業，且積極聯絡呼救已盡義務，不起訴處分。
檢方調查，龍潭分局中興派出所陳姓及羅姓2名警員，去年1月14日傍晚5時30分巡邏，見健行路615號一處土地公廟前濃煙密布，發現是范姓男子（68歲）在焚燒樹葉，便下車查看關切；由於范表示正在撲滅，2人便決定離開。
陳姓員警稱，范男上前追問，但自己解釋是單純關心後，他便招手說沒事，接著卻突然倒地不起；由於自己沒受過急救訓練，擔心CPR操作不當會造成反效果，只能報案求救。
羅姓員警稱，事發前范男正向2人抱怨巡邏箱等事宜，全程並未要求他出示身分證，在范倒地後自己馬上以車用無線電請求協助；又土地公廟地處偏僻，自己擔心救護車找不到陸，便到小路外等待引導，由陳員看照患者。
范男經送醫後告不治，診斷死因為瀰漫性腦幹出血。
檢方調查，2警發現范男倒下，隨即以無線電求助，確未自行施救，考量兩人是派出所警員、非醫療專業，事發時也積極求助，處置已盡注意義務、難認有過失，不起訴處分。
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