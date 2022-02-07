聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／債務糾紛強押人 南警1小時救出被害人逮3人
台南市鹽水區昨晚發生債務糾紛押人，黃姓被害人遭3名男子強推上車去向不明，警方獲報循線追查，1小時後找到黃某及涉案的3嫌，訊後依妨害自由罪嫌送辦。
這起案件發生在昨晚8點半，地點在鹽水區忠義路，40歲黃男因債務糾紛，遭45歲邱男及同為25歲的郭、楊男子拉扯強推上車，過程中激烈爭吵，引起路人側目緊急報警。
鹽水分駐所長徐春榮緊急帶領警員協尋並請求線上支援，警方根據車牌及路口監視器，晚上9點半許在鹽水區義中里郭嫌住處找到黃男及涉嫌押人的邱、郭、楊等3嫌起初否認上情，後吐露不滿楊長期欠債不還才會強押上車討債。
邱嫌稱，黃積欠債務6萬多元， 2年多一直未還，昨晚8點多原約在鹽水區忠孝路超商前見面，他找郭及楊(駕駛人)前往，雙方見面後無法談攏還款，3人便將黃男強推上車載至鹽水區忠義路上，黃男趁機脫逃未成發生拉扯，事件才會曝光。
新營分局長斯儀仙表示，春節期間警方執行月津港燈節及相關勤務相當繁忙，但對暴行討債等違法情事，一定依法究辦，呼籲民眾與人糾紛應冷靜處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言