影／債務糾紛強押人 南警1小時救出被害人逮3人

台南市鹽水區昨晚發生債務糾紛押人，黃姓被害人遭3名男子強推上車去向不明，警方獲報循線追查，1小時後找到黃某及涉案的3嫌，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

這起案件發生在昨晚8點半，地點在鹽水區忠義路，40歲黃男因債務糾紛，遭45歲邱男及同為25歲的郭、楊男子拉扯強推上車，過程中激烈爭吵，引起路人側目緊急報警。

鹽水分駐所長徐春榮緊急帶領警員協尋並請求線上支援，警方根據車牌及路口監視器，晚上9點半許在鹽水區義中里郭嫌住處找到黃男及涉嫌押人的邱、郭、楊等3嫌起初否認上情，後吐露不滿楊長期欠債不還才會強押上車討債。

邱嫌稱，黃積欠債務6萬多元， 2年多一直未還，昨晚8點多原約在鹽水區忠孝路超商前見面，他找郭及楊(駕駛人)前往，雙方見面後無法談攏還款，3人便將黃男強推上車載至鹽水區忠義路上，黃男趁機脫逃未成發生拉扯，事件才會曝光。