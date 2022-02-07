苗栗台72線2車接連自撞釀4傷 都因閃避野狗

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗縣台72線道路昨天深夜接連發生自小客車自撞護欄車禍，警方今天表示，經調查2起事故皆因駕駛為了閃避野狗，共造成4人頭部、手腳擦挫傷，所幸送醫後無大礙。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長傅學廷今天接受媒體聯訪表示，轄內台72線東西向快速道路於6日深夜發生2起因閃避野狗交通事故，第一件是由陳姓男子獨自駕駛自小客車，由苗栗往大湖方向，行經客屬大橋路口，因閃避一條橫越馬路的野狗，失控打滑撞上客屬大橋護欄。

傅學廷說，約1個小時後，另一輛由2男1女共乘的自小客車行經台72線12.5公里處，也因閃避路旁野狗失控撞擊護欄，並造成車輛翻覆。

傅學廷指出，兩起事故發生後，駕駛、乘客均有頭部及手、腳擦挫傷，分別送醫救治後均無生命危險，2車駕駛均無酒駕。

警方表示，兩起事故地點相距約10公里，研判應該不是同一隻野狗，車禍發生後，員警試圖在周邊尋找肇事犬隻未果，日後將加強台72線巡邏，如發現犬隻出沒，將通知動物防疫單位處理，以維護用路人安全。

車禍 苗栗縣

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