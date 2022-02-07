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影／台2線死亡車禍 轎車疑逆向超車被貨櫃車撞成廢鐵
林姓男子今天近午駕駛貨櫃車行經東北角南雅路段時，迎面撞上疑為超車，跨越道路中央分隔線的轎車，並輾壓過去。轎車車體如同被撞爛，面目全非。蔡姓駕駛人受困車內，被救出時已無呼吸心跳，送醫宣告不治。警方將林男帶回偵詢，並將查看兩車行車記錄器畫面，釐清肇禍原因。
今天是春節9天連假後第1個上班日，台2線指標81.7K瑞芳區南雅路段，今天上午11點半左右發生嚴重車禍。年約30歲林男駕駛貨櫃車往基隆方向行駛，與對向約70歲蔡男駕駛的轎車相撞。轎車被推擠到路旁護欄，貨櫃車頭最後還輾過轎車，造成轎車破碎變形，車頂被壓扁。
蔡姓老翁受困在駕駛座，消防人員到場救援，中午12點半左右將他救出時，發現已無呼吸心跳。經送瑞芳醫院搶救，醫師急救無效，12點54分宣告不治。
車禍發生後，警方封鎖現場以利救援及採證調查，雙向交通封閉。救出傷者送醫並完成採證後，再排除事故車輛，下午1點20分恢復雙向通行。
林男稱駕車行駛途中，看到對向轎車為了超車駛入他的車道，已經來不及閃避，兩車直接撞上。警方將依現場跡證及兩車行車記錄器畫面釐清事故發生原因。
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