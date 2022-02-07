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士官長停車場輕生 六軍團：遺憾與不捨
國軍206旅步二營李姓士官長今天凌晨被發現陳屍在新北市永和某停車場轎車內燒炭輕生。陸軍六軍團今日表示，對此深表遺憾與不捨，除配合檢警調查、協助家屬辦理後續事宜；另將持恆加强官兵生命教育，建立正確認知，避免憾事再生。
陸軍第六軍團指揮部今（7）日表示，所轄李姓士官長未按時收假返營，經單位聯繫家屬並派員偕同警方協尋，發現李員於新北市永和區某停車場內疑似自我傷害已遂，全案刻由新北市政府警察局偵辦中。
第六軍團對此深表遺憾與不捨，除配合檢警調查、協助家屬辦理後續事宜；另將持恆加强官兵生命教育，建立正確認知，避免憾事再生。
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