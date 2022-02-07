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男深夜騎車卻中途沒油 迷路12公里累癱只為買綠茶

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名男子昨天凌晨想喝綠茶，獨自騎機車外出卻中途沒油，天黑迷路之下徒步10多公里，半天後才因衣著單薄、一臉倦容坐在路邊被桃園區警方發現；員警確認身分後將他帶回派出所，並掏腰包買給他心心念念的綠茶，讓他開心與家人團聚。

桃園警分局指出，埔子派出所員警昨天下午4時許巡邏，路經國際路一處巷道，發現一名男子衣著單薄、坐在路旁休息，立即主動上前關懷詢問。

那名陳姓男子（31歲）表示，自己凌晨4點多突然想喝某廠牌的綠茶飲料，未告知家人便騎機車外出，結果半路機車沒油了，找不到加油站、身上又只剩18元，便將機車停在路旁，打算走路回家，卻因天色昏暗迷了路。

員警一問之下發現，陳男從大園區住處附近出發，朝反方向徒步了大半天，一路竟走了約12.5公里，下午才走到桃園區來，難怪一臉倦容。

員警查詢，發現陳母一早發現兒子不見，已報案協尋，但撥打她的手機卻關機、無法撥通，這才發現陳男將母親的手機帶出門，路上當手電筒用到沒電，只好先行將他帶返所內，透過當地派出所連繫陳母到所接回。

由於陳男迷路又沒帶夠錢，沒買到想喝的綠茶，因此員警在他臨走前自掏腰包買了他想喝的口味，讓他心滿意足的回家。

陳姓男子想喝綠茶，卻意外迷路大半天，員警自掏腰包買茶相贈。記者楊湛華／翻攝
陳姓男子想喝綠茶，卻意外迷路大半天，員警自掏腰包買茶相贈。記者楊湛華／翻攝

桃園 加油站

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