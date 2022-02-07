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影／小學生手機不見了 警用「冰棒」軟體比對破案
台中市關姓學童前天與同學到一中街，欲返家時發現手機遺失，經開啟同學尋找好友定位軟體「冰棒」後，發現遺失手機不斷在移動，疑遭人竊走，警方到場比對手機軌跡與學童曾搭乘的公車路線，確認確認手機不是被偷走，而是遺失在公車，順利「破案」。
台中市第二警分局文正所警員葉旻傑、羅戎成、警大實習生蘇鳳銘，前天中午接獲手機遺失報案，警方前往發現報案人是就讀國小五年級的關姓學童與他的3名同學。
關姓學童表示，當天與同學到補習班上課，中午下課後搭乘公車到一中街逛街，準備返家時，發現手機遺失，因手機有裝設分享好友定位手機軟體「冰棒」，透過同學手機看到，遺失的手機不斷在移動，懷疑有人將手機撿走。
警方獲報後，認為學童在案發前有搭乘公車，判斷手機可能遺落在公車上，因此比對學童搭乘的台中客運29路公車路線後，發現「冰棒」軟體中遺失手機的行進軌跡，與該路公車路線相符，經聯絡台中客運服務處後，確認公車內有遺失的手機一具。
警方隨後載著四名學童，前往公車即將抵達的「五權學士路口站」，等候公車進站，順利協助學童找回手機。
第二警分局表示，有些家長會要學齡子女下載該款「冰棒」軟體，以掌握子女的行蹤，該款軟體可將手機位置，即時分享給欲分享的聯絡簿好友，讓好友可以知道人在何處，此次派出所警員也是利用該款軟體的功能，協助學童尋回手機。
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