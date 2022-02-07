聽新聞
test
0:00 / 0:00

里長攔下單車客要求戴口罩遭控妨害自由 檢不起訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市廖姓男子騎單車入復興山區，遭路過的霞雲里長楊米豐攔下詢問是否戴口罩，一言不合下，他怒告里長妨害自由；楊則稱廖報案時念錯他名字，反控廖公然侮辱；檢方認為楊並未以強暴手段阻止廖離開，而廖則是錯看背心上名字，雙方均不起訴處分。

廖姓男子（44歲）去年6月26日早上7時戴著面罩騎自行車，路經復興區霞雲里桃119縣道過志繼部落入口200公尺處時，遭駕車的楊米豐攔下，被他問是否配戴口罩；廖被攔下，情緒激動，自認騎車走119縣道從未碰過管制站，也沒停下來做過實名制，自由卻因而受限，便報警處理。

楊米豐則否認妨害自由，稱自己當時正在執行防疫工作，看到廖騎車進入部落，外觀上僅戴領巾、未見有戴口罩，才將他攔下。

桃園地檢署調查，廖男事後改口稱楊是用手比畫、示意他拉下領巾，又說要叫警察來開罰單，但楊沒有阻擋他離開，僅是口頭喝斥；檢方認定楊並未以強暴手段妨害廖的行動自由，不起訴處分。

另楊米豐稱廖男在報案時將他的姓名念作「楊朱（豬）豐」，控他公然侮辱；但廖男辯稱只是將「米」字誤看成「朱」，事後也有向他致歉。

檢方參閱背心照片後，認為上面繡的字體確有誤認可能，再加上無其他證據證明他刻意念錯，因此也不起訴處分。

桃園地檢署。記者楊湛華／攝影
桃園地檢署。記者楊湛華／攝影

口罩 桃園 公然侮辱

延伸閱讀

有片｜單車新手騎河濱，一次就上手！

有片｜單車新手騎河濱，一次就上手！

紐約遭控性侵 英國安德魯王子要求陪審團審理

金馬男星遭控是「噁男」 導演妻心痛認離婚揭他私下面貌

相關新聞

新北女開車暴衝撞分隔島 車頭全凹命大無傷

新北市中和區中山路二段、建一路交叉路口，今天晚上7點多發生汽車自撞意外。45歲女駕駛疑因不熟路況，暴衝開上分隔島，撞上路...

最溫暖的新年禮物 嘉義警助女找到失散30年弟

嘉義縣警察局中埔分局日前接獲桃園市警局轉報，指桃園有名劉姓女子急尋找設籍在大埔鄉、失聯超過30年的陳姓胞弟，警方不遠千里...

疑父母雙亡工作不順 台中男初六墜落租屋處身亡

昨天是農曆新年連假最後一天，民眾返回工作崗位準備上班，但昨天中午台中市西屯區的1棟出租套房，傳出盧姓房客從6樓頂樓墜落的...

父心臟不適兒停車求助 警員開道建議送最近醫院救一命

台中市霧峰警分局警員錢志豪年初二晚間6時許值班時，見一輛廂型車急忙駛至派出所前，駕車的蘇姓男子慌張下車進入所內，請求協助...

男在廟前燒樹葉昏倒 2警未施救反被控過失致死不起訴

桃園市龍潭分局2名員警去年巡邏時看見范姓男子在廟前燒樹葉，上前勸導關心，正要離開時卻見他突然昏倒，經報案送醫後仍不治；家...

影／債務糾紛強押人 南警1小時救出被害人逮3人

台南市鹽水區昨晚發生債務糾紛押人，黃姓被害人遭3名男子強推上車去向不明，警方獲報循線追查，1小時後找到黃某及涉案的3嫌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。