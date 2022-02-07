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里長攔下單車客要求戴口罩遭控妨害自由 檢不起訴
桃園市廖姓男子騎單車入復興山區，遭路過的霞雲里長楊米豐攔下詢問是否戴口罩，一言不合下，他怒告里長妨害自由；楊則稱廖報案時念錯他名字，反控廖公然侮辱；檢方認為楊並未以強暴手段阻止廖離開，而廖則是錯看背心上名字，雙方均不起訴處分。
廖姓男子（44歲）去年6月26日早上7時戴著面罩騎自行車，路經復興區霞雲里桃119縣道過志繼部落入口200公尺處時，遭駕車的楊米豐攔下，被他問是否配戴口罩；廖被攔下，情緒激動，自認騎車走119縣道從未碰過管制站，也沒停下來做過實名制，自由卻因而受限，便報警處理。
楊米豐則否認妨害自由，稱自己當時正在執行防疫工作，看到廖騎車進入部落，外觀上僅戴領巾、未見有戴口罩，才將他攔下。
桃園地檢署調查，廖男事後改口稱楊是用手比畫、示意他拉下領巾，又說要叫警察來開罰單，但楊沒有阻擋他離開，僅是口頭喝斥；檢方認定楊並未以強暴手段妨害廖的行動自由，不起訴處分。
另楊米豐稱廖男在報案時將他的姓名念作「楊朱（豬）豐」，控他公然侮辱；但廖男辯稱只是將「米」字誤看成「朱」，事後也有向他致歉。
檢方參閱背心照片後，認為上面繡的字體確有誤認可能，再加上無其他證據證明他刻意念錯，因此也不起訴處分。
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