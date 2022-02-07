影／通緝犯遇到警察和角力女教練 這下插翅也難逃

新北市淡水警分局警員黃昱嘉日前在超商盤查可疑男子，陳姓毒品通緝犯趁隙閃身企圖逃脫，恰巧淡水正德國中柔道角力隊的李姓女助教準備進超商消費，見義勇為協助警方擒拿，這下讓嫌犯插翅也難逃。

興仁派出所警員黃昱嘉是在大年初二下午5時45分，到淡水區淡金路三段的便利超商巡簽，發現1名男子機車鑰匙未拔下，便跟進店內善意提醒。但男子看見警察突然靠近，頓時神色緊張眼神閃爍。

員警直覺有異，要求他提供身分證件，男子卻趁警方查詢電腦時，一個閃身往店外奔逃，警員黃昱嘉一把抓住他的雨衣，拉扯間向一旁民眾尋求協助，路過民眾紛紛上前阻擋，其中1名女子身手矯捷從男子身後擒抱，員警立即噴灑辣椒水，順利壓制逮捕。