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台中清水警分局護鈔 春節期間共護鈔1億7000萬
台中市清水警分局春節期間共護鈔1億7000萬元，包括銀行和民眾提領款，警方今天早上仍派員警在金融機構前守望，確保民眾提領款安全。
中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構有45家，農曆春節，為加強111年加強重要節日安全維護工作，為守護民提領、存款安全，清水警分局持續規劃警力於各金融機構執行安全守望勤務，今天早上持續派員警在金融機構前守望。
清水分局表示，春節期間為方便民眾提存款和金融安全，警方協助梧棲、清水、沙鹿區農會、商銀、銀行及民眾等護鈔，從上月24日到昨天為止，共護鈔金額達1億7000萬元；春節結束後，預計仍有民眾存、提款情形，清水警方持續規劃轄區金融守望勤務共45處，維護民眾提領、存款安全。
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