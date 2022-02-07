聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍新訓中心士官長燒炭輕生 陳屍永和停車場

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

國軍新訓中心43歲李姓士官長失蹤，經家屬報案協助，警方今天凌晨1點多在新北市永和某停車場轎車內發現他已燒炭輕生。他爸爸悲痛不敢置信，警方目前已報請檢方相驗。

據了解，昨天晚上李姓士官長就音訊全無，他爸爸聯絡不上、十分焦心，由於他近期曾有輕生念頭，因此立刻向轄內派出所報案。

警方知悉他昨晚開車離去，調閱監視器影像，發現他把車開進永和某停車場後，就沒有再出來，立刻派員前往查看。

警方趕抵，發現他已明顯死亡在車內，未送醫，通知他家屬指認。他爸爸到場，見兒子輕心悲痛萬分，大喊怎麼會這樣。

據悉，死者並未在車上留遺書，生前在國軍206旅步二營（新竹關西新訓中心）服務，擔任副排長一職。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

國軍206旅步二營李姓士官長，今天凌晨1點多，被發現陳屍在新北市永和某停車場轎車內燒炭輕生。圖／民眾提供
國軍206旅步二營李姓士官長，今天凌晨1點多，被發現陳屍在新北市永和某停車場轎車內燒炭輕生。圖／民眾提供

士官長 國軍

延伸閱讀

疑久病厭世 台南市某大樓主委陳屍水塔內

《陰屍路》31歲男星失蹤3天 被發現陳屍車內

永和「大陳社區單元3」今簽約 皇翔拚今年底動工

永和大陳單元3今簽約 預計今年底動工、2028年完工

相關新聞

新北女開車暴衝撞分隔島 車頭全凹命大無傷

新北市中和區中山路二段、建一路交叉路口，今天晚上7點多發生汽車自撞意外。45歲女駕駛疑因不熟路況，暴衝開上分隔島，撞上路...

最溫暖的新年禮物 嘉義警助女找到失散30年弟

嘉義縣警察局中埔分局日前接獲桃園市警局轉報，指桃園有名劉姓女子急尋找設籍在大埔鄉、失聯超過30年的陳姓胞弟，警方不遠千里...

疑父母雙亡工作不順 台中男初六墜落租屋處身亡

昨天是農曆新年連假最後一天，民眾返回工作崗位準備上班，但昨天中午台中市西屯區的1棟出租套房，傳出盧姓房客從6樓頂樓墜落的...

父心臟不適兒停車求助 警員開道建議送最近醫院救一命

台中市霧峰警分局警員錢志豪年初二晚間6時許值班時，見一輛廂型車急忙駛至派出所前，駕車的蘇姓男子慌張下車進入所內，請求協助...

男在廟前燒樹葉昏倒 2警未施救反被控過失致死不起訴

桃園市龍潭分局2名員警去年巡邏時看見范姓男子在廟前燒樹葉，上前勸導關心，正要離開時卻見他突然昏倒，經報案送醫後仍不治；家...

影／債務糾紛強押人 南警1小時救出被害人逮3人

台南市鹽水區昨晚發生債務糾紛押人，黃姓被害人遭3名男子強推上車去向不明，警方獲報循線追查，1小時後找到黃某及涉案的3嫌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。