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國軍新訓中心士官長燒炭輕生 陳屍永和停車場
國軍新訓中心43歲李姓士官長失蹤，經家屬報案協助，警方今天凌晨1點多在新北市永和某停車場轎車內發現他已燒炭輕生。他爸爸悲痛不敢置信，警方目前已報請檢方相驗。
據了解，昨天晚上李姓士官長就音訊全無，他爸爸聯絡不上、十分焦心，由於他近期曾有輕生念頭，因此立刻向轄內派出所報案。
警方知悉他昨晚開車離去，調閱監視器影像，發現他把車開進永和某停車場後，就沒有再出來，立刻派員前往查看。
警方趕抵，發現他已明顯死亡在車內，未送醫，通知他家屬指認。他爸爸到場，見兒子輕心悲痛萬分，大喊怎麼會這樣。
據悉，死者並未在車上留遺書，生前在國軍206旅步二營（新竹關西新訓中心）服務，擔任副排長一職。
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