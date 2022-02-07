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屏東8旬老婦外出失蹤 獨自待高雄深山度過3天被尋獲
屏東高樹鄉司馬村84歲柯陳姓老婦，日前騎車外出於美濃區失蹤，直到3天後，才在茂林多納林道附近產業道路被發現，她獨自偏遠寒冷的山區度過，2天未進食，當下意識清楚，無明顯外傷，由警方背下山，並通知家屬，事後送醫檢查身體，所幸並無大礙。
六龜警分局多納派出所，員警於1月31日執行轄區訪查勤務時，發現一輛機車停在多納林道附近產業道路旁，經查發現是已通報失蹤的柯陳老婦所有，便立即在附近展開搜索。
直到2月1日上午9時才在茂林區多納林道溫泉溪支流，發現柯陳老婦穿著單薄的衣物、光著雙腳獨自坐在該處，員警立即將她背下山，並分給予地瓜、咖啡與熱茶飲用，同時通知家屬並送醫檢查。
據了解，柯陳老婦於1月29日獨自從高樹騎車外出，當天晚上10時許於美濃失蹤，家屬向屏東里港警分局報案，直到2月1日由六龜警分局多納派出所員警發現。老婦被發現後，她也向警方說，不知為何人會走到這裡。因老婦患有輕微失智，對這三天的記憶也相當模糊。
發現老婦的員警說，發現老婦的地點為山區，氣溫偏低濃霧不斷，且該處一般人難以前往，很驚訝她能獨自前往還能在山上度過3天。所幸，經醫院檢查，柯陳老婦身體並無大礙，也由家屬帶返家。
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