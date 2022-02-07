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警所轄區大廟香油錢多 槍械室變金庫員警幫神明保管

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

春節期間許多廟宇香火鼎盛，香油錢的金額多，因銀行沒營業大量現金無法存入，台南善化分局善化派出轄區古蹟慶安宮香客雲集、香油錢送進派出槍械室充當金庫，24小時員警值班看守，廟方很放心，今天警方在協助運送存入銀行。

善化慶安宮過年期間湧進大批香客，除夕至初六的香油錢、安太歲和光明燈等收入就高達7百萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「代保管置物櫃」，今天上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

慶安宮總幹事魏素珍說，今年過年9天假期，雖然疫情緊繃升溫，但似乎未影響香客走春拜拜，今年的香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入，與去年相較差不多，並未因「疫情升溫」關係減少，財神燈反而倍數成長。

廟方主委張志勝說，警所變金庫幫神明保管香油錢，這方式已經維持了10幾年，除了代管香油錢，警方也在上班日時幫忙護鈔，讓廟方能夠順利將錢存入銀行，感謝警方的便民服務措施。

警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供
警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供
警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供
警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供
警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供
警所轄區大廟香油錢多，槍械室變金庫員警幫神明保管。圖／員警提供

疫情 安太歲 台南

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