台南春節火災件數較去年同期大幅減少 燒雜草為大宗

台南市消防局今天統計，今年春節從年初一至年初五，共發生53件火災，較去年同期發生94件大幅減少41件，火災起火原因主要是以燒雜草、垃圾為大宗。消防局籲請民眾對於防火、防災概念，不能因過節而有所輕忽。

根據台南市消防局統計，今年春節期間火災件數，建築物火災7件，車輛火災4件，野草、垃圾火災42件。調查分析火災起火原因，最大宗還是以雜草、垃圾，建築物火災原因不外乎爐火烹調、電氣因素、菸蒂及燃放爆竹煙火等。

平時消防局進行各項防火防災宣導，透過新聞媒體、社群網站、義消婦宣隊防災宣導、辦理119大型防災宣導、人潮眾多場所擺設攤位宣導及火災後現場防災宣導等方法，宣導市民爐火烹調要注意「人離火熄、湯不滿」、用電切記「5不1沒有」、菸蒂要按熄後丟入裝水不燃容器內、少量安全施放爆竹煙火及掃墓金紙灰燼以水澆熄確實熄火後才可離去等良好習慣。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，不僅在春節歡樂期間，日常只要多加留心，必能防範火災發生，一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，保障市民生命財產。