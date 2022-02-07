北市男慣竊專偷路倒醉漢 遭大安警當街壓制拘提

中央社 / 台北7日電

54歲鄭姓男慣竊常穿著不同服裝和騎乘失竊的Ubike犯案，去年底至今年初多次針對北市路倒醉客下手，不法所得逾新台幣16萬元，警方獲報循線追查，鎖定行蹤將他當街拘提到案。

台北市警察局大安分局敦化南路派出所所長柯人傑今天表示，警方自去年12月起至今年1月陸續接獲多起民眾報案，稱其於飲酒後在路邊休息時，身上財物竟遭不明男子竊取，多案財損金額共計16萬餘元。

大安分局隨即成立專案小組偵辦，根據被害人描述證詞並調閱監視器追查，迅速鎖定鄭男涉有重嫌。

經查鄭男涉嫌於去年12月16日在大安區忠孝東路的SOGO錢櫃旁洗劫酒客，竊得手機和現金；隔日又涉嫌偷竊1輛Ubike；今年1月17日於忠孝東路的統領百貨旁再次洗劫酒客，竊得手機和現金；今年1月9日在忠孝東路4段巷弄內偷取1輛汽車的車廂財物。

專案小組追查發現，鄭男每次犯案都會變裝穿著不同衣物，並以偷來的Ubike作為交通工具，企圖躲避警方追查。

經專案小組連日跟監蒐證，掌握其犯罪不法具體事證，見時機成熟於1月25日下午在南港區南港路的1間超商門前制伏、拘提鄭男，並前往他位於南港區的住處搜索，查扣犯案時變裝衣物、Ubike、手機和部分現金、悠遊卡2張等贓證物。

全案詢後依刑法加重竊盜罪移請台北地檢署偵辦，並經台北地院核准預防性羈押。

北市 偷竊 警察

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