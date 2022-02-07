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台中警務員酒駕擦撞記大過調職 大甲警分局：加重懲處
台中市大甲警分局陳姓警務員昨天開車涉嫌酒駕，擦撞邱男轎車，據了解他酒測值每公升0.5毫克超標，警方昨依公共危險罪嫌現行犯移送法辦，也調整他職務，並加重懲處。他6年前也曾涉酒駕案。
大甲警分局表示，該分局48歲行政組陳姓警務員昨天下午2點46分勤餘時間，開車行經大甲區文武路23號前，和邱男開的轎車發生擦撞，對方後載邱男母親，對方無受傷、酒測值為0，陳姓警務員頭部、頸椎及胸部輕微擦、挫傷等，經檢測呼氣酒測值為0.50毫克，涉刑法公共危險罪嫌，由大甲分局依法移送台中地方檢察署偵辦。
大甲分局表示，陳姓警務員非服勤時間酒後駕車肇事，違反刑法第185條之3及道路交通管理處罰條例第35條第1項規定屬實，行政責任依「警察人員駕車安全考核實施要點第6點附表」相關懲處規定，酒駕肇事未致人於死或重傷，或未致人死傷後逃逸或頂替，記一大過，當事人調整服務地區，以資懲儆。
大甲分局表示，此案相關考核監督不周人員均依據警察人員獎懲標準第9條第1項，警察機關人員違法犯紀考核監督責任懲處基準表」之規定追究連帶責任。
大甲分局將持續秉持勤教嚴管、毋枉毋縱的決心，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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