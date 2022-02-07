開工第一天金流需求旺 警加派人手巡防金融機構護鈔

年假結束開工日第一天，警方預估民眾存、領款現金流動需求大增，台南永康金融機構廠商店家多，警方上午增派警力加強各金融機構巡守工作，以防搶、防竊及防詐騙，

永康區金融機構多達50幾家，今天一早就有許多民眾紛紛前往洽商；分局為預防意外，派員警穿梭各銀行、郵局間巡邏守望。

警方表示，春節期間永康轄內武龍宮、廣護宮、保生宮等廟宇香火鼎盛，連鎖餐飲業也有相當營收，警方提供代保管現金服務，金額從30萬至400萬不等，讓廟方及業者不必擔心鉅額現金保管問題，相當感激。