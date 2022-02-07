聽新聞
test
0:00 / 0:00
開工第一天金流需求旺 警加派人手巡防金融機構護鈔
年假結束開工日第一天，警方預估民眾存、領款現金流動需求大增，台南永康金融機構廠商店家多，警方上午增派警力加強各金融機構巡守工作，以防搶、防竊及防詐騙，
永康區金融機構多達50幾家，今天一早就有許多民眾紛紛前往洽商；分局為預防意外，派員警穿梭各銀行、郵局間巡邏守望。
警方表示，春節期間永康轄內武龍宮、廣護宮、保生宮等廟宇香火鼎盛，連鎖餐飲業也有相當營收，警方提供代保管現金服務，金額從30萬至400萬不等，讓廟方及業者不必擔心鉅額現金保管問題，相當感激。
永康分局長甘炎民表示，民眾應妥善保管自身財物，若有護鈔需求，可向鄰近轄區派出所申請護鈔服務；另接獲可疑來電或上網得到不明投資訊息，千萬不要輕易交付金錢，可撥打165專線或110報案先行查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言