聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節出遊驚魂 3紅牌重機騎士因誤信導航於山區迷途

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航，騎往偏僻山路，重機還不慎卡入山溝無法行駛，原本歡樂的出遊心情瞬間陷入驚恐，緊急向警方求助，經衛星定位才在桃源區54林班地內找到3人，在員警幫助下才順利脫困下山。

六龜警分局寶來派出所2月5日下午3時許，接獲民眾通報稱，有3名重機騎士在山區偏僻且錯綜林道迷路，由於無確切道路名稱與位置，警方只好透過電話，向迷路的高男等人，用衛星定位方式確認位置，並藉由拍攝附近景像來找人。

由於山區起霧視線不佳，員警憑藉經驗找出受困位置，便立即派人上山找人，歷經幾番波折後，終於在桃源區54林班地內，順利找到3名受困大重機騎士。

據了解，高男與2名友人初五相約外出走春，從前鎮區出發，騎著自己的紅牌大重機，在六龜區寶來里轉往那瑪夏區路程中，因誤信導航，騎往山區偏僻林道，過程中機車還一度陷入山溝無法行駛，在警方協助下，才順利下山。

脫困後的高男一行人，飽受驚嚇，因受困相當疲累，在派出所稍坐休息才返家，也對這起意外造成困擾而感到抱歉，同時感謝警方協助。

六龜分局呼籲，民眾前往山區旅遊，應詳細規畫出遊路線，攜帶登山地圖，勿過度依靠導航冒險行駛，才能平安順利抵達目的地，若不幸在山上迷路，務必利用通訊器材與警方聯繫，另注意保暖與安全，留在原地等待救援。

高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航不慎迷路。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航不慎迷路。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航不慎迷路。記者陳弘逸／翻攝
高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航不慎迷路。記者陳弘逸／翻攝

重機 六龜 那瑪夏

延伸閱讀

春節代保管寺廟千萬元香火錢 南警三分局成臨時金庫

男子遭人暴打滿臉是血 僅穿內褲在基隆山區攔車求救

白色婚紗山區古城！到歐洲小眾「戀人聖地」譜寫歐式浪漫童話

春節房市銷售 南熱北溫

相關新聞

新北女開車暴衝撞分隔島 車頭全凹命大無傷

新北市中和區中山路二段、建一路交叉路口，今天晚上7點多發生汽車自撞意外。45歲女駕駛疑因不熟路況，暴衝開上分隔島，撞上路...

最溫暖的新年禮物 嘉義警助女找到失散30年弟

嘉義縣警察局中埔分局日前接獲桃園市警局轉報，指桃園有名劉姓女子急尋找設籍在大埔鄉、失聯超過30年的陳姓胞弟，警方不遠千里...

疑父母雙亡工作不順 台中男初六墜落租屋處身亡

昨天是農曆新年連假最後一天，民眾返回工作崗位準備上班，但昨天中午台中市西屯區的1棟出租套房，傳出盧姓房客從6樓頂樓墜落的...

父心臟不適兒停車求助 警員開道建議送最近醫院救一命

台中市霧峰警分局警員錢志豪年初二晚間6時許值班時，見一輛廂型車急忙駛至派出所前，駕車的蘇姓男子慌張下車進入所內，請求協助...

男在廟前燒樹葉昏倒 2警未施救反被控過失致死不起訴

桃園市龍潭分局2名員警去年巡邏時看見范姓男子在廟前燒樹葉，上前勸導關心，正要離開時卻見他突然昏倒，經報案送醫後仍不治；家...

影／債務糾紛強押人 南警1小時救出被害人逮3人

台南市鹽水區昨晚發生債務糾紛押人，黃姓被害人遭3名男子強推上車去向不明，警方獲報循線追查，1小時後找到黃某及涉案的3嫌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。