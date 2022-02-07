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春節出遊驚魂 3紅牌重機騎士因誤信導航於山區迷途
高雄27歲高姓男子於初五與2名友人相約走春，從前鎮區騎著紅牌大重機前往那瑪夏途中，因誤信導航，騎往偏僻山路，重機還不慎卡入山溝無法行駛，原本歡樂的出遊心情瞬間陷入驚恐，緊急向警方求助，經衛星定位才在桃源區54林班地內找到3人，在員警幫助下才順利脫困下山。
六龜警分局寶來派出所2月5日下午3時許，接獲民眾通報稱，有3名重機騎士在山區偏僻且錯綜林道迷路，由於無確切道路名稱與位置，警方只好透過電話，向迷路的高男等人，用衛星定位方式確認位置，並藉由拍攝附近景像來找人。
由於山區起霧視線不佳，員警憑藉經驗找出受困位置，便立即派人上山找人，歷經幾番波折後，終於在桃源區54林班地內，順利找到3名受困大重機騎士。
據了解，高男與2名友人初五相約外出走春，從前鎮區出發，騎著自己的紅牌大重機，在六龜區寶來里轉往那瑪夏區路程中，因誤信導航，騎往山區偏僻林道，過程中機車還一度陷入山溝無法行駛，在警方協助下，才順利下山。
脫困後的高男一行人，飽受驚嚇，因受困相當疲累，在派出所稍坐休息才返家，也對這起意外造成困擾而感到抱歉，同時感謝警方協助。
六龜分局呼籲，民眾前往山區旅遊，應詳細規畫出遊路線，攜帶登山地圖，勿過度依靠導航冒險行駛，才能平安順利抵達目的地，若不幸在山上迷路，務必利用通訊器材與警方聯繫，另注意保暖與安全，留在原地等待救援。
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