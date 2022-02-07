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影／失智嬤牽狗迷路走28公里 警民協尋近8小時找到
83歲失智的張高姓阿嬤昨天下午牽著狗外出，從台中市新社區走到太平區，迷路走了28公里，家人急報案，台中市東勢警分局員警和民力一起協尋，也調閱路口監視器畫面沿路尋找，最後透過熱心民眾指引，昨晚終於找到迷路走累的阿嬤，牽著狗呆坐在路旁椅子。
張姓男子昨天下午向東勢警分局新社分駐所報案說，他83歲母親昨天早上8點牽著家中養的黑狗外出散步，等到中午1點，母親還沒回家吃午飯，擔心母親可能因失智忘記回家路，家人找遍附近大街小巷都未尋獲才急報案。
員警立即動員轄區民力及鄰近所員警協助尋找，也調閱沿路監視器畫面，發現阿嬤牽著黑狗，曾經從新社區大復街經過，再到南華街往太平區頭汴坑方向行走；員警也有印象，昨天上午開警車巡邏時曾看到阿嬤和黑狗，也調出警車上行車紀錄器影像確認。
有此線索，員警與家屬立刻趕往南華街沿路尋找，也詢問附近民眾有無看見牽著黑狗的阿嬤，遇到熱心民眾說，曾在太平區長龍路四段蝙蝠洞前有看見人狗特徵，員警再和家屬一起到太平區長龍路四段找尋，昨晚8點終於找到阿嬤，她已累到呆坐蝙蝠洞前椅子，黑狗一直陪在身旁；阿嬤牽狗迷路走了28公里，家屬看到她才放下心中大石，當場向警方道謝，感謝警方積極與熱心。
東勢警分局呼籲，家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，立即向警方報案協尋，也請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵。
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