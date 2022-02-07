春節代保管寺廟千萬元香火錢 南警三分局成臨時金庫

春節連假長達9天，台南市安南區多間寺廟香火鼎盛，信徒捐贈香油錢，但銀行春節未營業，無法存款，將每天所收的香油錢運送至台南市警三分局勤指中心寄放，今天開工第1天，廟方派員領回香油錢，並在警力的護送下，也順利將錢存入金融機構。

安南區轄內有土城聖母廟、鹿耳門天后宮、四草大眾廟等全國知名廟宇，又有台南科技工業區、和順工業區、總頭寮工業區及新吉工業區等公司行號林立，為讓大家在春節期間能安心過好年，警方提供代保管現金服務也是重點工作之一，為的就是要讓民眾能在春節期間，有安全存放大量現金的場所。

「警察先生，今天也麻煩你們了」，安南區某廟方人員熟練將裝箱打包好的香油錢搬上車，並在警車的護送下，送往南市警三分局勤務指揮中心存放。

春節期間，台南市警三分局在春節期間代保管現金總計有一千多萬元以上，並於春節年後已全數讓廟宇、公司行號及民眾領回，順利達成護鈔任務。